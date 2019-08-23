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الإسكان: بدء حجز وسداد مقدمات 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بملوى الجديدة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:34 ص
الإسكان: بدء حجز وسداد مقدمات 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بملوى الجديدة مشروع جنه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت وزارة الإسكان، بدء سداد مقدمات حجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة ، أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019، موضحاً أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.

 

 

 


وزاره الاسكان

مدينه ملوى الجديده

مشروع جنه

الاسكان الفاخر

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