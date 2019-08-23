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الأحد.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:00 ص
الأحد.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

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يواصل الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى يوم الأحد المقبل وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، حيث وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.


التموين

تظلمات المستبعدين من البطاقات

تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات

تظلمات البطاقات بالموقع الاليكترونى

بطاقات الدعم

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اليوم السابع بلس

بطاقات التموين

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