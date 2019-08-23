إصابة خمسة أشخاص في حادث انقلاب توك توك فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس فى حادث انقلاب توك توك بمدخل اهناسيا المدينة غرب محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتين إسعاف تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف وتبين أن المصابين وهم أحمد رفعت فتحى 22 سنة، مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، خالد طارق حسين 26 سنة، مصابا بسحجات وكدمات، أحمد جمال حماد 26 سنة، سائق توك توك مصابا بكسر مضاعف بالسائق الأيمن، مصطفى سيد عبد الرحمن 25 سنة، مصابا بكسر بالقدم اليمنى، محمد ربيع أحمد، 40 سنة، موظف مصابا بكسر بالقدم اليمنى وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.