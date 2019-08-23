أوكرانيا تحتفل بيوم العَلم الوطنى.. تعرف على قصة نشأته ودلالة ألوانه.. صور

كتب محمد تهامى زكى

احتفلت أوكرانيا، اليوم الجمعة، بيوم العَلم الوطنى، الخامس عشر، الذى يوافق يوم 23 أغسطس من كل عام، وهو العيد الذى أسسه الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يوشينكو عام 2004.



الاحتفال بالعلم الوطنى فى أوكرانيا

ويتميز العلم الأوكرانى صاحب اللونين الأزرق والأصفر، حيث يتواجد اللون الأزرق فى الجزء العلوى ويرمز إلى السماء فوق الرأس، بينما يتواجد اللون الأصفر فى الجزء السفلى من العلم ويرمز إلى حقول القمح.



فتاة أوكرانية تحتفل بعلم بلادها

ووفقا لبوابة "أوكرانيا بريس"، فإن العلم الأوكرانى تم رفعه لأول مرة فى مدينة "لفيف" غرب البلاد، وليس فى العاصمة كييف ، وشهدت العاصمة كييف، عام 2004 الاحتفال الرسمى الأول، وشارك فيها الرئيس بيترو بوروشينكو، ورفع فيها أكبر علم فى تاريخ أوكرانيا حيث بلغ طوله 18 مترا وعرضه 12 مترا على عمود يبلغ طوله 72 مترا.



العلم فوق منازل الأوكرانيين

واليوم الجمعة، احتفل الرئيس الحالى فلاديمير زيلينسكى، برفع العلم داخل ساحة القصر الرئاسى، ونشر صورا من الاحتفال عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "يوم سعيد بالعلم الوطنى".



الرئيس الأوكرانى خلال الاحتفال



احتفالات رفع العلم الأوكرانى احتفالات رفع العلم الأوكرانى



زيلينسكى يرفع العلم الأوكرانى زيلينسكى يرفع العلم الأوكرانى