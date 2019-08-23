أمن الجيزة يكشف لغز سرقة شركة سياحة.. ويؤكد: المتهمون استخدموا مفتاحا مصطنعا

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة سرقة مجهولين لشركة سياحة، واستيلائهم على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، عن استخدامهم مفتاحا مصطنعا فى فتح باب الشركة.

واتضح من خلال المعاينة، وجود آثار عنف بالباب، واستغلال المتهمين مغادرة موظفى الشركة لها، وسرقة محتوياتها، وفشلهم فى سرقة خزينة لعجزهم عن تحطيمها.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسرقة مجهولين لشركة سياحة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استولوا على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، مستغلين انصراف موظفى الشركة، عقب انتهاء وقت العمل.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.