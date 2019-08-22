6 معلومات عن آخر جلسات محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان آخرين بتهمة الانضمام لداعش

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من الانتهاء من سماع أقوال الشهود فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، بتهمة الانضمام لداعش، وشهدت أخر جلسة العديد من الاحداث الهامة منها.

1 ـ مجرى التحريات قال فى شهادته أمام المحكمة أن الضربات الاستباقية منعت المتهمين من تنفيذ بعض العمليات الإرهابية.

2 ـ الشهود أكدوا أن المتهمين خططوا لاستهداف أمين الشرطة محمد سامى بقطاع الأمن الوطنى بكفر الشيخ، والذى رصد اثنين من المتهمين.

3 ـ التنظيم كون 7 خلايا عنقودية كخلية كفر الشيخ والفيوم والقليوبية التى كان يتزعمها المتهم محمد شويطر.

4 ــ المتهمون رصدوا ارتكاز أمنى بمنطقة أم ربيع بمحافظة القليوبية تمهيدا لاستهدافه.

5 ـ المتهمون رصدوا محطة كهرباء بقرية كحك بالفيوم وأمين شرطة بالأمن الوطنى ورصدوا بعض الإعلاميين كمحمد الغيطى وإبراهيم عيسى تمهيدا.

6 ـ المحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة 14 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.