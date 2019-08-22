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100 مليون صحة تقيم حفلات موسيقية لنشر التوعية الصحية بالمحافظات

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:19 م
100 مليون صحة تقيم حفلات موسيقية لنشر التوعية الصحية بالمحافظات وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت مبادرة 100 مليون صحة مجموعة حفلات موسيقية متنقلة بالمحافظات للتوعية بأسلوب الحياة الجيد وكذلك الأمراض غير المعدية.
 
وقالت مبادرة 100 مليون صحة إن آخر محافظة تم تنظيم الحفلات الموسيقية بها كانت محافظة سوهاج للتوعية باسلوب الحياة جيدا بالإضافة إلى التعريف بمخاطر الأمراض غير السارية وأهمية المداومة على الحركة والأكل الصحى وممارسة الرياضة.
 
 وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن الفترة المقبلة ستشهد حفلات فى جميع المحافظات وكذلك صعيد مصر إيمانا بنشر التوعية واهميتها فى الحماية من الأمراض.
 
ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى تقديم خدماتها حتى نهاية 2019 لجميع المصريين والأجانب.
 

 


الصحة

التوعية

١٠٠ مليون صحة

حفلات موسيقية

المحافظات

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