سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 04:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم يتلقى خطاب شكر من نقيب المرشدين السياحيين

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:12 م
نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم يتلقى خطاب شكر من نقيب المرشدين السياحيين نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم السفير أشرف منير
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم السفير أشرف منير، اليوم الخميس، خطاب شكر من الدكتور حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين تقديرا لإلقاء سلسلة محاضرات للمرشدين السياحيين الجدد تتعلق بالدبلوماسية العامة وكيفية التعامل مع الوفود الأجنبية الرسمية وغير الرسمية وقواعد البروتوكول والأتيكيت لصقل مهاراتهم خلال تأدية عملهم المستقبلى، بالاضافة إلى تطوير الصورة النمطية للمرشدين باعتبارهم ممثلين للدولة مع هذه الوفود.

 

كان سامح شكري وزير الخارجية قد استجاب لطلب النقابة وكلف السفير أشرف منير بإلقاء هذه المحاضرات.

 


وزاره الخارجيه

اخبار مصر

المرشدين السياحيين

اخر اخبار مصر

سامح شكرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة