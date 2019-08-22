نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم يتلقى خطاب شكر من نقيب المرشدين السياحيين

كتب: أحمد جمعة

تلقى نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم السفير أشرف منير، اليوم الخميس، خطاب شكر من الدكتور حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين تقديرا لإلقاء سلسلة محاضرات للمرشدين السياحيين الجدد تتعلق بالدبلوماسية العامة وكيفية التعامل مع الوفود الأجنبية الرسمية وغير الرسمية وقواعد البروتوكول والأتيكيت لصقل مهاراتهم خلال تأدية عملهم المستقبلى، بالاضافة إلى تطوير الصورة النمطية للمرشدين باعتبارهم ممثلين للدولة مع هذه الوفود.

كان سامح شكري وزير الخارجية قد استجاب لطلب النقابة وكلف السفير أشرف منير بإلقاء هذه المحاضرات.