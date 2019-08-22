لو حامل خلى بالك.. علامات تدل على موت الجنين

كتبت نهير عبد النبى

9 شهور هى الفترة الطبيعية للحمل وفيها يتعرض الجنين لمراحل تكوين مختلفة، وخلال هذه الفترة لا بد من المتابعة الجيدة وتناول المكملات الغذائية والأدوية التى يصفها الطبيب، مع المتابعة معه وإجراء الأشعات والفحوصات للاطمئنان على صحة الجنين ونموه.

وخلال فترة الحمل قد يتعرض الجنين لمشاكل عديدة قد تؤدى لوفاته داخل الرحم، وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض العلامات التى تدل على موت الجنين، وهى :



الحمل

1:عدم حركة الجنين من العلامات التى تدل على وفاته، لذلك يجب المتابعة اليومية لحركة الجنين .

2:من الطبيعى أن يزداد حجم بطن الحامل كل شهر خلال فترة الحمل وعند توقف زيادة حجم البطن يكون دليلا على موت الجنين.

3:ظهور الحليب والافرازات من الثدى.

4:ارتفاع درجة الحرارة والشعور بألم شديد فى الظهر.

5:تشنجات والم أسفل البطن يصاحبه غثيان ونزيف.

قد يكون موت الجنين نتيجة مشاكل فى المشمية أو وجود عيوب خلقية عند الجنين او التعرض لعدوى أدت لموت الجنين داخل الرحم .