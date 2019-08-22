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لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:58 م
لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية كل من وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والبترول والرى والتموين والثقافة والمالية والطيران والصحة والزراعة وقطاع الأعمال العام.
 
وتختص اللجنة وفقا للقرار الذى نشر بالجريدة الرسمية بوضع إستراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظومة التعاقدات ووضع أطر إسترشادية للوائح العمل وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدرلة بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة بها وبما يحقق الانضباط المؤسسى فى إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من أدائها الاقتصادى واقتراح أى تعديلات تشريعية لازمة.

لجنة وزارية

شركات قطاع الأعمال العام

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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