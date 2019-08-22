قرار حكومى بضم عضوين لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضم رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ، والمستشار هشام فتحى رجب ، لعضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر " إرادة"

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء، بإضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات ومنها مؤسسة رسائل النور للتعليم والثقافة والتواصل الحضارى والجمعية الخيرية لأهالى رحبة عابدين للتنمية وجمعية نهضة المنصورية للتنمية وجمعية الوزيعة لذوى الإحتياجات الخاصة.