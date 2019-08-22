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علامات تدل على إصابتك بالهلع وأبرز أسباب الإصابة به

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:00 ص
علامات تدل على إصابتك بالهلع وأبرز أسباب الإصابة به الهلع-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يصاب الكثيرون بنوبات الهلع مرة أو مرتين فقط طوال حياتهم، ولكن بعض الحالات يصابون بنوبات هلع متكررة وغير متوقعة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالهلع وهى:

الهلع
الهلع

 

1:الخوف الشديد من فقدان السيطرة على شىء أو الوفاة.

2:التعرق الشديد.

3: ارتفاع فى معدل ضربات القلب.

4:الارتعاش والاهتزاز.

5:ضيق شديد فى التنفس أو التهاب فى الحلق.

6:القشعريرة.

7:الشعور بالدائم بالغثيان والقىء.

8:تقلصات وألم شديد فى البطن.

9:ألم فى الصدر.

10:الصداع المزمن.

11:الشعور بالدوخة والدوار والاغماء.

12:الخدر أو الاحساس بالوخز.

فهذه العلامات دليل على إصابتك بالهلع وهنا يجب زيارة الطبيب فى اسرع وقت للوقاية من المضاعفات الشديدة التى تتعرض لها.

قد يكون سبب الهلع هو الجينات الوراثية والإجهاد الشديد أو  حدوث بعض التغيرات فى الدماغ، كما يوجد بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالهلع وهى، التدخين والضغط العصبى والنفسى الشديد.

 


الهلع

نوبات الهلع

الصرع

تعب

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