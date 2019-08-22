طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

أشاد طلاب الثانوية العامة دور ثان بسهولة امتحان مادة التاريخ، مؤكدين سهولة الأسئلة ووضوحها، موضحين انها من كتاب المدرسة، فيما شكا بعض طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان مادة الفيزياء مؤكدين أنها اصعب من أسئلة اختبار الدور الأول.

فيما أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الفيزياء عد تلاقيها شكاوى من صعوبة الأسئلة أو عدم وضوحها، مضيفة أن الأسئلة من الكتاب.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.