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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:38 م
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء صوره ارشيفيه
كتب محمود طه حسين

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أشاد طلاب الثانوية العامة دور ثان بسهولة امتحان مادة التاريخ، مؤكدين سهولة الأسئلة ووضوحها، موضحين انها من كتاب المدرسة، فيما شكا بعض طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان مادة الفيزياء مؤكدين أنها اصعب من أسئلة اختبار الدور الأول.

فيما أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الفيزياء عد تلاقيها شكاوى من صعوبة الأسئلة أو عدم وضوحها، مضيفة أن الأسئلة من الكتاب.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

اليوم السابع بلس

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