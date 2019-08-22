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صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:24 ص
صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا القادمة من ميلانو إشتبه عبد الرحمن أبوالحسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه تحت إشراف أحمد حسانين نائب مدير الإدارة فتبين وجود 55 جرام من مخدر الحشيش و 146 قرص من عقار الكونترمال المخدر مخبأة بين طيات الملابس والاحذية داخل حقائبه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة وتحريز المضبوطات .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

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