سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة شوقى

تعتبر فنلندا من أكثر دول العالم التى ركزت اهتمامها بشكل كبير على سياسة جديدة داخليا ، لتنظيم السجون والسجناء ، والتى تعرف بسياسة "السجون المفتوحة".

ففى السجون الفنلندية ليس هناك أبواب أو أقفال ، إنما هو سجن مفتوح ، فلدى السجناء عملهم الخاص بهم، من الزراعة وتربية بعض الحيوانات الأليفة، وحتى الصناعة، ويحصلون على رواتب مقابل هذا العمل ، كما أن لديهم الهواتف المحمولة ، ويحصلون على عطلة كل شهرين لمدة ثلاثة أيام ، وإذا أراد أحدهم الدراسة فى جامعة المدينة بدل العمل فيحصل على منحة ، كما يتم عمل رحلات صيد تحت إشراف المراقبة.



فى هذه الوحدة يتم إنتاج جميع لوحات براءات الاختراع في فنلندا، يتم دفع السجناء مقابل العمل

ووفقا لصحيفة "التيمبو" الإسبانية فإن كل سجين لديه مفتاح غرفته المصممة من الخشب ولا يطلق عليها زنزانة، وتوجد الغرفة فى منطقة خضراء يفصلها عن الطريق العام أشجار وممرات خشبية لا أكثر، ويخلو المكان من عوائق حديدية وأبراج مراقبة، ويحق للسجناء الدخول والخروج من المجمع - السجن للعمل أو الدراسة فى المدينة خلال النهار ، ورغم هذه الحرية المطلقة يعلق بيد كل سجين سوار إليكترونى يحدد مكان السجناء.

وأوضحت الصحيفة أن السجون المفتوحة فى جزيرة سومنلينا ، تشبه وجهات التخييم الصيفية ، ويضم ملعباً لكرة السلة ، وصالة لممارسة الرياضة البدنية، ومساحات واسعة يقيم فيها السجناء حفل شواء بالقرب من بحيرة البط.



السجن من الداخل

وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع جعل فنلندا اليوم لديها أقل معدل سجناء فى العالم ، فهو يطبق فى ذلك البلد منذ 30 عاما ، وفى فنلندا هناك 30% من عدد السجناء، يمضون فترات حكمهم فى سجون مفتوحة، وترى الحكومة أن "منطق السجن المفتوح" لا يخفف من الجريمة فحسب إنما يسهم أيضاً فى تفادى آفات أخرى تعانى منها السجون، مثل نشر التطرف.



السجون المفتوحة فى فنلندا

وتقول الحكومة الفنلندية إن السجون المفتوحة أقل تكلفة من السجون العادية إذ إن كلفة السجين فى سجن عادى تبلغ 230 يورو بينما تبلغ 149 يورو فى سجن مفتوح، ويعود السبب فى ذلك إلى انخفاض عدد الموظفين في السجون المفتوحة وأيضاً إلى إنتاجية السجناء الذين يقومون بأعمال طوعية، مثل التنظيف والطبخ وغيرها، وهذه الأمور لها تكلفة مادية آخرى.