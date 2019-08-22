سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 05:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:12 م
سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل سجون فنلندا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر فنلندا من أكثر دول العالم التى ركزت اهتمامها بشكل كبير على سياسة جديدة داخليا ، لتنظيم السجون والسجناء ، والتى تعرف بسياسة "السجون المفتوحة".
 
ففى السجون الفنلندية ليس هناك أبواب أو أقفال ، إنما هو سجن مفتوح ، فلدى السجناء عملهم الخاص بهم، من الزراعة وتربية بعض الحيوانات الأليفة، وحتى الصناعة، ويحصلون على رواتب مقابل هذا العمل ، كما أن لديهم الهواتف المحمولة ، ويحصلون على عطلة كل شهرين لمدة ثلاثة أيام ، وإذا أراد أحدهم الدراسة فى جامعة المدينة بدل العمل فيحصل على منحة ، كما يتم عمل رحلات صيد تحت إشراف المراقبة.
 
 
فى هذه الوحدة يتم إنتاج جميع لوحات براءات الاختراع في فنلندا. يتم دفع السجناء مقابل العمل
فى هذه الوحدة يتم إنتاج جميع لوحات براءات الاختراع في فنلندا، يتم دفع السجناء مقابل العمل
 
ووفقا لصحيفة "التيمبو" الإسبانية فإن كل سجين لديه مفتاح غرفته المصممة من الخشب ولا يطلق عليها زنزانة،  وتوجد الغرفة فى منطقة خضراء يفصلها عن الطريق العام أشجار وممرات خشبية لا أكثر، ويخلو المكان من عوائق حديدية وأبراج مراقبة، ويحق للسجناء الدخول والخروج من المجمع - السجن للعمل أو الدراسة فى المدينة خلال النهار ، ورغم هذه الحرية المطلقة يعلق بيد كل سجين سوار إليكترونى يحدد مكان السجناء.
 
وأوضحت الصحيفة أن السجون المفتوحة فى جزيرة سومنلينا ، تشبه وجهات التخييم الصيفية ، ويضم ملعباً لكرة السلة ، وصالة لممارسة الرياضة البدنية، ومساحات واسعة يقيم فيها السجناء حفل شواء بالقرب من بحيرة البط.
 
السجن من الداخل
السجن من الداخل
 
وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع جعل فنلندا اليوم لديها أقل معدل سجناء فى العالم ، فهو يطبق فى ذلك البلد منذ 30 عاما ، وفى فنلندا هناك 30% من عدد السجناء، يمضون فترات حكمهم فى سجون مفتوحة، وترى الحكومة أن "منطق السجن المفتوح" لا يخفف من الجريمة فحسب إنما يسهم أيضاً فى تفادى آفات أخرى تعانى منها السجون، مثل نشر التطرف.
 
السجون المفتوحة فى فنلندا
السجون المفتوحة فى فنلندا
 
وتقول الحكومة الفنلندية إن السجون المفتوحة أقل تكلفة من السجون العادية إذ إن كلفة السجين فى سجن عادى تبلغ 230 يورو بينما تبلغ 149 يورو فى سجن مفتوح، ويعود السبب فى ذلك إلى انخفاض عدد الموظفين في السجون المفتوحة وأيضاً إلى إنتاجية السجناء الذين يقومون بأعمال طوعية، مثل التنظيف والطبخ وغيرها، وهذه الأمور لها تكلفة مادية آخرى.
 
السجون المفتوحة
السجون المفتوحة

زنزانة حشبية
زنزانة حشبية

مكتبة بسجن مفتوح بفنلندا
مكتبة بسجن مفتوح بفنلندا

يتمتع السجناء بجميع وسائل الراحة حتى تكون عملية إعادة التأهيل ناجحة
يتمتع السجناء بجميع وسائل الراحة حتى تكون عملية إعادة التأهيل ناجحة

 


فنلندا

السجون المفتوحة

السجناء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة