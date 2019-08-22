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حبس عنتيل كفر حجازى 4 أيام بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات بالمحلة

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:06 م
حبس عنتيل كفر حجازى 4 أيام بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات بالمحلة حبس
الغربية – مصطفى عادل

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قررت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، حبس المتهم"إسماعيل.ا.ال" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، ونشر الفجور والفحشاء.

واعترف عنتيل قرية كفر حجازى صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الإجتماعى"فيس بوك" مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازى مركز المحلة، بممارسته الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع.

كان  اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم أحمد الشربينى رئيس مباحث الآداب بالمحلة بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى.

وكشف المتهم فى اعترافاته امام ضباط مباحث الآداب برئاسة المقدم احمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالمحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، أنه انتقل للعيش بالقرية منذ عدة سنوات، واستأجر منزلا ومحل لبيع مستلزمات التوك توك بالقرية، وتعرف على السيدات وبمرور الوقت صارت بينهم علاقات مشبوهة وصلت إلى إقامة علاقات غير شرعية معهن.

 

 


عنتيل كفر حجازى

المحلة

مدير امن الغربية

قرية كفر حجازى

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