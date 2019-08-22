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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:30 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، برئاسة حسن السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.
 
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية لشركة تاركو للطيران رقم 112 القادمة من الخرطوم، إشتبه أحمد سيد الصغير مأمور الضبط والتفتيش، فى 3 راكبات سودانيات، وبالعرض على محمد لطفى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات من صفاء سالم مأمور الجمرك، تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة والمشرف على العمل بالصالة، فلم يتم العثور على أشياء ذات قيمة داخل الحقائب، وبتفتيشهن ذاتيا، بمعرفة صفاء سالم مأمور التفتيش تبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن 1185 جرام مع الركبة الأولى، و 3 سبائك ذهبية بوزن 1180 جرام  مع الراكبة الثانية، و 4 سبائك ذهبية بوزن 1090 جرام مع الراكبة الثالثة، بإجمالى 11 سبيكة بوزن 3 كيلو ونصف من الذهب مخفاة على أجسادهن تحت الملابس الشخصية .
 
قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى للراكبات تحت رقم 27 و 28 و 29 لسنه 2019 وتحريز المضبوطات .
 
 
 
 

 


تهريب

سبائك ذهبية

مطار القاهرة

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