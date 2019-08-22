جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية

وتم إستصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة الحاوية من حمدى أنور الجناينى رئيس قسم بمكافحة التهرب الجمركى و أحمد متولى مأمور الحركه وعاطف الدسوقى مدير إدارة الأمن الجمركى بحضور العقيد طارق مختار بإدارة البحث الجنائي .

وبالمعاينة الفعلية تبين أن الواجهة بمقدمة الحاوية بها كمية من شنط السفر" تروللى" ووصلات صرف "منيجا" يليها حوالى 500 كرتونة ألعاب نارية عبارة عن شماريخ وصواريخ إضاءة مختلفة الأحجام والأشكال منشأ الصين بوزن 14 طن و200 كيلو جرام .

وقرر مجدى الأنصارى ، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية إتخاذ الإجراءات القانونية ،

تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك و هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.