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جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:44 م
جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية جانب من المضبوطات
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة  أحمد القرنشاوى ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية عمليات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتهاعلى صحة المواطنين والأمن العام. 

بدأت الواقعة بورود إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات والمقدم مصطفى الجمل بمباحث الأموال العامه مفادها محاولة شركة ج . ا . غ إدخال أصناف محظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدم مشمول الحاويه رقم07995113  NYKU  بوليصة شحن رقم ASPV2461600  قادمة من الصين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أجزاء مكاتب وكراسي .

وتم إستصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة مشتركة  لمعاينة الحاوية من حمدى أنور الجناينى رئيس قسم بمكافحة التهرب الجمركى و أحمد متولى مأمور الحركه وعاطف الدسوقى مدير إدارة الأمن الجمركى بحضور العقيد طارق مختار بإدارة البحث الجنائي . 
 
وبالمعاينة الفعلية تبين أن الواجهة بمقدمة الحاوية بها كمية من شنط السفر" تروللى" ووصلات صرف "منيجا" يليها حوالى 500 كرتونة ألعاب نارية عبارة عن شماريخ وصواريخ إضاءة مختلفة الأحجام والأشكال منشأ الصين بوزن 14 طن و200 كيلو جرام .
 
وقرر مجدى الأنصارى ، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية إتخاذ الإجراءات القانونية ، 
 تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم  ،رئيس مصلحة الجمارك و هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
 

 


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