جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية عمليات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتهاعلى صحة المواطنين والأمن العام.
بدأت الواقعة بورود إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات والمقدم مصطفى الجمل بمباحث الأموال العامه مفادها محاولة شركة ج . ا . غ إدخال أصناف محظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدم مشمول الحاويه رقم07995113 NYKU بوليصة شحن رقم ASPV2461600 قادمة من الصين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أجزاء مكاتب وكراسي .
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