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تشقق القدمين مش بس مشكلة جلدية.. اعرف السر وعالجه بسرعة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:08 ص
تشقق القدمين مش بس مشكلة جلدية.. اعرف السر وعالجه بسرعة تشقق القدمين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تشققات القدمين واحدة من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون قد تكون نتيجة إهمال النظافة وترطيب القديم أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، وهى عبارة عن جفاف شديد فى القدمين وعدم القدرة على الضغط عليها.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze  فإن هناك العديد من الأسباب التى تزيد من خطر الإصابة بتشققات القدمين وهى:

تشقق القدمين
تشقق القدمين

 

1:إهمال نظافة القدمين يسبب التشققات والجفاف الشديد بهما.

2:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم من الأشياء التى تعرضك لتشقق القدمين وذلك بسبب الحمل الزائد عليهم.

3:الإصابة ببعض الأمراض الجلدية ومنها الإكزيما والصدفية.

4:الجلوس لفترات طويلة يسبب جفاف القدمين والتشققات حيث إنه يؤدى لتصلب الجلد على القدمين.

5:التعرض المستمر للماء يسبب تشققات الكعب، أو الإفراط فى استخدام الصابون الخالى من المرطبات التى تساعد على تنعيم القدمين وعلاج التشققات.

6:سوء التغذية ونقص الفيتامينات فى الجسم يزيد من خطر الإصابة بتشققات القدمين.

7:اضطرابات الغدة الدرقية وخلل الدورة الدموية يسبب تشققات الجلد والجفاف.

8: مرضى السكر أكثر عرضًا للإصابة بتشقق القدمين.

 


تشقق القدمين

القدمين

التشققات

الم

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