تحرير 1760مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1760 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 567مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و83 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و104مخالفة انتظار خاطئ وحجز24 سيارة و205 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو45 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير37 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 47 مخالفة بيئة و 151 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 43 مخالفة خط السير و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و36 مخالفة عدم صلاحية الاطارات و الفرامل والأنوار وسحب 37 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 43 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 92مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و43 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و35 مخالفة إزالة فاميه وتحرير41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و80 مخالفة مواقف عشوائية و29 مخالفة طمس لوحات معدنية و55 مخالفة تحميل ركاب .