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بريطانيا تنتج مسلسل وثائقى عن بوتين وتصفه بالرجل القوى

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:55 م
بريطانيا تنتج مسلسل وثائقى عن بوتين وتصفه بالرجل القوى بوتين
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت القناة الرابعة البريطانية، عن إنتاج مسلسل وثائقى قصير يتكون من 3 حلقات، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة مرور 20 عاما على حكمه، وسيتم تصويره فى عدة أنحاء بروسيا وأمريكا وأوروبا والمملكة المتحدة.

ووفقا للموقع الرسمى للقناة، أكدت أن المسلسل سوف يكشف كيف أثرت خبرات بوتين الشخصية على سياساته، وكيف تم إنشاء روسيا الحديثة، وكيف تم تصدير قيم بوتين فى جميع أنحاء العالم، من القرم إلى سالزبورى إلى واشنطن العاصمة.

 

موقع القناة الرابعة البريطانية
موقع القناة الرابعة البريطانية

من جانبه، قال جيمس روجان، المنتج التنفيذى للمسلسل،  أن المسلسل سيعتمد على مواد أرشيفية، بالإضافة إلى مقابلات صحفية مع أشخاص مقربين من بوتين، وأولئك الذين تأثروا بخطوات اتخذها، مضيفا:" لا يمكن إدراك ما يحدث الآن فى العالم دون فهم بوتين، الذى استعرض أكثر من مرة صموده واستحق وصف أبرز السياسيين للقرن 21".

كما أشار أن المسلسل سيعرض مشاهد لتعليقات بوتين والأشخاص المقربين منه والأشخاص الذين تغيرت حياتهم كثيرا جراء أفعاله.

فيما أشارت القناة، إلى أن المسلسل سيظهر بوتين كرجل قوى أراد جعل روسيا دولة عظيمة مرة أخرى، وتغيير موقعها على الساحة الدولية.

 

 

 

 


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