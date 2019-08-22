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"الوطنية للصحافة" تقبل استقالة عصام فرج بعد ترشيحه أمين الأعلى للإعلام

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:50 م
"الوطنية للصحافة" تقبل استقالة عصام فرج بعد ترشيحه أمين الأعلى للإعلام عصام الدين فرج
كتب محمود العمرى

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وافقت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء اليوم الخميس، على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد.

كما وافقت الهيئة على أول وأكبر حركة ترقيات للعاملين بها، بعد استكمال الدراسات والموافقات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووافقت الهيئة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وتواصل اجتماعاتها لاختيار رئيس جديد للشركة، يتولى مهمة تطويرها وتحديثها وعلاج مشاكلها وتقديم تصور واضح تدرسه الهيئة في هذا الشأن.

 


الوطنية للصحافة

عاجل

عصام فرج

الاعلى للإعلام

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