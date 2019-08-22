الشرطة تقتحم مراكز وهمية غير مرخصة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام

وجهت قوات الشرطة حملة أمنية مكبرة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة "إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان".

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (4) مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود المخالفات عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة وعدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات وعدم وجود فريق طبى مؤهل وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى وعدم وجود موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين وعدم وجود تذاكر طبية .