الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض بأسوان لإقامة محاجر بيطرية ومجازر آلية

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212893م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لإستخدامها فى إقامة مشروعات (محاجر بيطرية، ومجازر آلية)، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

ووافق مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، فى اجتماعها، الذى عُقد مؤخراً، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصرى الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهى إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، وذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.