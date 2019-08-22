الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب اللغات الثانوى للعلوم والرياضيات حسب رغبتهم

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتى العلوم والرياضيات باللغة التى يرغبونها؛ بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم فى العامين الماضيين؛ وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفى ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن هذه الموافقة هى الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.