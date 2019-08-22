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البنك المركزى ينفى طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:45 م
البنك المركزى ينفى طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه البنك المركزى المصرى
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه، وتداولها ‏بالأسواق بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لهذه الشائعة فى تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى صحة تلك ‏الأنباء، مُؤكداًَ أنه لا نية لإصدار أى عملات نقدية جديدة سواء فئتى 500 و1000جنيه أو أى فئات أخرى، مُشدداً على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هى بشكلها المتعارف عليه دون أى تغيير أو طرح لأى عملات جديدة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة.
 
وأشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية مُعقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مُؤكداً على أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتاً إلى أن الورقة النقدية فئة الـ 200 جنيه هى أكبر فئات النقد الورقية فى مصر حالياً، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.
 
 
 
 

عملات ورقية

فئات نقدية

البنك المركزى

تقرير الشائعات

عملة 500 جنيه

عملة 1000 جنيه

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