سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 حالات يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلى تلقائيا دون اللجوء للقضاء..اعرفها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:53 ص
4 حالات يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلى تلقائيا دون اللجوء للقضاء..اعرفها هيئة الرقابة المالية-ارشيفيه
كتب ــ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرف القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، التأجير التمويلي بأنه نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.

وحدد القانون عدة حالات يعد فيها عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية وهى:

1- عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.

2- وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.

3- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار في مواعيدها.

4- أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي.

وفي جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين.

ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.

 


حالات فسخ عقد التأجير التمويلى

نشاط التأجير التمويلي

حق حيازة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

شمس الكويتية تنشر صورة صادمة لدفنها تحت الرمال: "جربت أموت قبل ما أموت"

شمس الكويتية تنشر صورة صادمة لدفنها تحت الرمال: "جربت أموت قبل ما أموت"

ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

5 مستندات لاستخراج السجل التجارى لشركات التضامن.. تعرف عليها

5 مستندات لاستخراج السجل التجارى لشركات التضامن.. تعرف عليها

علامات وأعراض خفية تؤكد إصابة الطفل بشق بالفم.. تعرفى عليها

علامات وأعراض خفية تؤكد إصابة الطفل بشق بالفم.. تعرفى عليها

4 حالات يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلى تلقائيا دون اللجوء للقضاء..اعرفها

4 حالات يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلى تلقائيا دون اللجوء للقضاء..اعرفها

شاهد.. أفضل 5 تصديات لحراس الدورى الإسبانى فى الجولة الأولى

شاهد.. أفضل 5 تصديات لحراس الدورى الإسبانى فى الجولة الأولى

في أربع أيام..الجزء الثانى من فيلم Meters Down 47 يحقق 10 مليون دولار

في أربع أيام..الجزء الثانى من فيلم Meters Down 47 يحقق 10 مليون دولار

6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة