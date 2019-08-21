26 سبتمبر.. بدء دبلومة إدارة الجودة بالمستشفيات بنقابة التمريض

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام، بدء الدراسة بدبلومة إدارة الجودة بالمستشفيات، يوم الخميس 26 المقبل، مشيرة إلى أن مدة الدراسة 12 شهر، وعدد ساعات دراسية 180 ساعة.

وأضافت النقابة، فى بيان، أن الدبلومة مُخصصة للحاصلين على بكالوريوس التمريض، ومعهد فنى تمريض، ودبلوم تمريض 3 سنوات، والأطباء، بتكلفة 6 آلاف جنيه، يتم سدادهم على ثلاث دفعات.

وأوضحت أن الدبلومة لها عدة مميزات، من بينها: استخراج كارنيه أخصائى جودة للحاصلين على درجة البكالوريوس بعد انتهاء الدبلومة، وكارنية حاصل على دبلومة مهنية فنية للحاصلين على معهد فنى تمريض 5 سنوات، ودبلوم تمريض 3 سنوات بعد إنتهاء الدبلومة.

وأشارت إلى أن الأوراق الملطوبة للتقدم للدراسة بتلك الدبلومة،: صورتين من كارنية النقابة، صورتين للمؤهل، صورتين من بطاقة الرقم القومى، صورتين شخصيتين.