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وزير خارجية روسيا: مستعدون لمواجهة الضغوط على فنزويلا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:08 م
وزير خارجية روسيا: مستعدون لمواجهة الضغوط على فنزويلا لافروف
موسكو(أ ش أ)

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تتضامن دائمًا مع فنزويلا، مؤكدًا استعداد موسكو لمواجهة الضغوط على كاراكاس.

وقال لافروف، مخاطبًا نائبة الرئيس الفنزويلى ديلسى رودريجز، فى مستهل لقائهما فى موسكو اليوم الأربعاء: "لقد كنا دائمًا ملتزمين بمبادىء القانون الدولي، وسنكون دائمًا متضامنين معكم، ونحن نؤيد حق كل بلد فى اختيار مسارات التنمية الخاصة به، ونعارض بشكل قاطع أى أساليب للابتزاز والضغط أحادى الجانب".

من جانبها، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلى أنها تحمل رسالة شكر من الرئيس نيكولاس مادورو إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والشعب الروسى على الدعم والمساعدة التى يقدمونها لفنزويلا، قائلةً: "إنه لمن دواعى سرورنا دائمًا أن نكون مع الشعب الروسى الشقيق".

 


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