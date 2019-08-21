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هيعالج الحبوب ويقلل التجاعيد.. 5 فوائد لزيت لكركم لصحة البشرة والجلد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:00 ص
هيعالج الحبوب ويقلل التجاعيد.. 5 فوائد لزيت لكركم لصحة البشرة والجلد الكركم - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يشتهر الكركم بفوائد صحية عديدة خاصة لتجميل البشرة، كما أن زيت الكركم الأساسي المستخرج من جذور نبات الكركم مفيد أيضاً لصحة البشرة والجلد، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد زيت الكركم الأساسي للبشرة والجلد، وفقاً لموقع indiatoday.

وزيت الكركم غني بالمواد المضادة للأكسدة وله خصائص قوية مضادة للالتهابات ولديه خصائص مضادة للحساسية ومضادة البكتيريا والميكروبات والفطريات.

فوائد زيت الكركم لصحة البشرة والجلد
 

علاج  حب الشباب

يمكنك التخلص من حب الشباب عن طريق وضع زيت الكركم الأساسي، لكن لا يجب عليك وضعه مباشرةً على الجلد، واستخدم زيتًا ناقلًا مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو المشمش لمزجه به ثم قم بوضعه على حب الشباب، وبسبب الخصائص المضادة للفطريات تجف البثور وتستعيد البشرة حيويتها وجمالها.

تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد

يمكنك التخلص من علامات الشيخوخة باستخدام زيت الكركم الغني بمضادات الأكسدة، امزجى 4 قطرات من زيت الكركم الأساسي في 4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز وقومى بتدليكه على وجهك، وهذا يساعد فى  تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

لمعان البشرة

يمكنك استخدام زيت الكركم كمجدد للجلد والبشرة، أضيفى مزيج 2 قطرات من زيت الكركم الأساسية مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومى بتدليكها على وجهك قبل النوم، لتجديد بشرتك.

إزالة بقع وعيوب الوجه

تمامًا مثل الكركم، فإن الزيت العطري المستخرج من جذر نبات الكركم يعمل أيضًا على إزالة البقع وعلامات الوجه، عند استخدامه باستمرار، يجب استخدامه مع أي زيت ناقل آخر مثل زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا ليمنحك بشرة خالية من العيوب.

استخدامه مع أقنعة الوجه

يمكنك مضاعفة فوائد أقنعة الوجه عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت الكركم الأساسي إلى وجهك ليمنحك ميزة مضادة للبكتيريا، مما يجعل بشرتك متوهجة ولامعة، دون أي آثار جانبية.


فوائد الكركم

فوائد الكركم للصحة

الفوائد الصحية للكركم

فوائد الكركم الصحية

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