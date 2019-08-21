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هدم 5 عقارات بمحيط منطقة "عين الحياة" بحى الخليفة لتطوير المنطقة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:04 م
هدم 5 عقارات بمحيط منطقة "عين الحياة" بحى الخليفة لتطوير المنطقة هدم عقارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الخليفة، حملة مكبرة لهدم العقارات العشوائية بمنطقة عين الحياة، التى تم تعويض قاطنيها بوحدات بديلة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وإعادة تخطيط منطقة عين الحياة لوضعها على خريطة السياحة.
 
وأعلن حى الخليفة إزالة 5 عقارات تم تسكين سكانها بوحدات بديلة، بالمناطق الخطرة، وسيتم استكمال إزالة العقارات المتبقية والمحيطة بعين الحياة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة قسم الخليفة وإدارة الإزالات والتسكين بالحى ومشرفين المربعات وإدارة المتابعه الميدانيه، بحضور مصطفى عبد العزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، وإشراف ساميه بكرى سكرتير حى الخليفة.
 
يذكر أن محافظة القاهرة تجرى أعمال تطوير بمنطقة الفسطاط وعين الصيرة والمدابغ، ويتم إزالة العقارات المحيطة بعين الحياة، كما تم تكريك العين، كما سيتم نقل مومياوات ملكية لمتحف الحضارات المجاور للمنطقة وإنشاء كبارى وطرق جديدة تخدم المنطقة.

عين الصيرة

عين الحياة

تطوير العشوائيات

القاهرة

الخليفة

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