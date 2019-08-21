سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق فى مداهمة وكر للعناصر الإرهابية بالعريش

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:37 م
نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق فى مداهمة وكر للعناصر الإرهابية بالعريش نيابة امن الدوله
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة أمن الدولة، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق فى مداهمة وكر لمجموعة من العناصر الإرهابية فى إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور بالعريش.

وكشفت وزارة الداخلية، بأن قطاع الأمن الوطنى توافرت له معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأوضحت أنها تعاملت على الفور مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد (11) عنصر عثر بحوزتهم على عدد (5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة- 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف). وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

 


مداهمة وكر إرهابى

نيابة امن الدولة

وزارة الداخلية

وكر إرهابي بالعريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبول استئناف نيابة أمن الدولة على إخلاء سبيل شروق أمجد

الإثنين، 29 يوليه 2019 09:28 م

نيابة أمن الدولة تجدد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

الأحد، 14 يوليه 2019 03:19 م

ننشر قرار إحالة 12 تكفيريا بسيناء للجنايات.. مهدوا لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة.. ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وإمداد العناصر بالأموال والأسلحة والمركبات والمعلومات..والأحراز أسلحة وقذائف صاروخية ومواد مفرقعة

السبت، 13 يوليه 2019 12:34 ص

نيابة أمن الدولة تأمر بحبس القاضى المتهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة