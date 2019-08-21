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ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:00 ص
ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟ ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تنص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
 
ولكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة. 
 
ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
 
وتجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
(مادة ١٦ ) 
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.  
 
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة. 
 
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق. (مادة ١٧ ).
 
 
 
 
 
 

قانون الإفلاس

الصلح الواقى من الإفلاس

إعادة الهيكلة

شروط أعادة الهيكلة

اليوم السابع بلس

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