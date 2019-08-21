فيديو.. "البترول" تتوقع ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ3 مليارات قدم يوميا نهاية العام

كتب أحمد عبد الرحمن

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى ارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل الموعد المخطط له بنحو 4 شهور، وإن حقل ظهر مشروع الأرقام القياسية، حيث بدأت باكورة الإنتاج بـ 350 مليون قدم مكعب يوميا عام 2017.

وأضاف عبد العزيز فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أن حقل ظهر ساهم فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، فضلا عن عودة مصر إلى خريطة التصدير العالمى.

وأوضح أن هناك دورا سياسيا ودبلوماسيا ساعد على اكتشاف حقل ظهر، حيث لعب ترسيم الحدود مع قبرص دورا مهما، فضلا عن دعم الحكومة للمشروع منذ بدايته، مؤكدًا أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا نهاية العام الجارى.

وحول تحويل سيارات الميكروباص للعمل بنظام الغاز الطبيعى، قال: "الحكومة لديها خطة تستهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة"، مشيرا إلى أن أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون منزل العام الماضى.