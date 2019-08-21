ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومحطات الوقود لمواجهة تهريب البنزين والسولار المدعم إلى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7000 لتر سولار، تم تجميعها بمركزى الدلنجات وكوم حماده لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أشرف على الحملة التموينية، المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.