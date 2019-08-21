ضبط مصنع لإنتاج أسلاك الكهرباء بمواد مجهولة المصدر بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أسلاك الكهرباء من مواد مجهولة المصدر بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين، من ضبط " ا. ع" ، 55 سنة، المسئول عن مصنع أسلاك كهربائية كائن بالمنطقة الصناعية الايرانية بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وعثر بداخل المصنع على 1000 متر كابل كهربائى، 1.250 طن بودرة كسر بلاستيك ، 3 ماكينه تصنيع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.