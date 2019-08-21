سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع لإنتاج أسلاك الكهرباء بمواد مجهولة المصدر بالبساتين

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:47 م
ضبط مصنع لإنتاج أسلاك الكهرباء بمواد مجهولة المصدر بالبساتين المضبوطات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أسلاك الكهرباء من مواد مجهولة المصدر بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت إدارة مباحث التموين، من ضبط " ا. ع" ،  55 سنة، المسئول عن مصنع أسلاك كهربائية كائن بالمنطقة الصناعية الايرانية بدائرة قسم شرطة البساتين   لإدارته المصنع  بدون ترخيص  وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وعثر بداخل المصنع على  1000 متر كابل كهربائى،  1.250 طن بودرة كسر بلاستيك ،  3 ماكينه تصنيع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

مصنع اسلاك

البساتين

شرطة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة