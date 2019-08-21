صور.. حملة أمنية مكبرة لتطهير شوارع العاصمة من الإشغالات فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، حملة مكبرة لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهه ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهى بدون ترخيص.

وتمت الحملة بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه وقد أستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة واسفرت فى مجال المرافق عن ضبط 613 إزالة إدارية – 122 محاضر إشغال طريق - 47 محاضر إدارية بدون ترخيص 31 محاضر تلوث بيئة – 47 محاضر بائع متجول – 2 محاضر عدم شهادة صحية - 3 فاترينة استانلس لبيع المأكولات - 2 غلق أدارى – 3 توك توك – 3 عبة فول – 2 استكمال أعمال الإزالة.

وفى مجال المرور تم ضبط 15 طمس اللوحات – 33 الانتظار فى الممنوع – 32 تعطيل حركة المرور- 10 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 29 مخالفة شروط التراخيص – 10 حظر سير النقل – 32 بدون قيادة – 26 بدون تسيير – 79 انبعاث دخان – 51 أمن ومتانة -21 دراجات نارية – 2حجز توك توك - 2 حجز مركبات - 2361 مخالفات الكلابش – 2468 نموذج 125- 62 تصالح، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



حملات انضباطية



حملات بالمقاهى



حملات



ضبط توك توك مخالف



ضبط مخالفين