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"س وج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب وكيفية سدادها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:30 ص
"س وج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب وكيفية سدادها مصلحة الضرائب
كتب أحمد حسنى

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يتسأل الكثير، عن كيفية ووقت دفع الضرائب، و"اليوم السابع" يوضح فى التقاط التالية كل ما يخص الضريبة المستحقة.

متى يستحق سداد الضريبة ؟ 
 

ج: الضريبة تستحق سنوياً وفقا لهذا القانون،  اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها إجراءات الربط،  وتحصيل الضريبة يتم  على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه، والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول، علماً أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات، ثم يصير النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة إذا ما طراء على القيمة الإيجارية، ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان . 


 

أين يتم سداد الضريبة العقارية ؟ 
 

ج: يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات، والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين . 


 

كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا  كانت ظروفه لاتسمح بالانتقال من مكان لأخر ؟ 
 

ج: الأصل أن دين الضريبة،  وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها، دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين، ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها، فأنه يمكن للمدين إنابة غيرة بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع.


مصلحة الضرائب

سداد الضرائب

القانون المصرى

الضرائب العقارية

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