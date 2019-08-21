سنة أولى مدرسة.. أساسيات فى الشنطة لا غنى عنها.. منها المطهر وغطاء التواليت

هند عادل

حاله من المشاعر المختلطة تسيطر على كل الأسرة عندما يلتحق أبنائهم بالمدرسة، فهى لحظة ينتظرها كل أب وأم منذ رؤيتهم لطفلهم يوم ميلاده، لذا يجب مراعاة العديد من الأمور التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك الفترة، وفقا لموقع "مايو كلينك" .

فهناك عدة ترتيبات يجب تحضيرها قبل دخول الطفل المدرسة أهمها الملابس وشنطة المدرسة والتى تأخذ وقتا طويلا لاختيارها وفقا لشخصية الطفل وتفضيلاته الخاصة، وعند اختيار محتوياتها يجب أن تتحقق فيها معادلة صعبة وهي أن تحتوي هذه الحقيبة على أغلب احتياجات الطفل ولكن في الوقت ذاته يجب ان تكون غير ثقيلة بحيث يستطيع الطفل حملها، وهناك أساسيات يجب أن توجد بشكل مستمر فى شنطة الطفل المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها وهى :

-غطاء التواليت .

-مطهر للأيد أو صابون مطهر لليدين.

المناديل المبللة .

المناديل العادية .

محفظة للمصروف .

لانش بوكس للأكل.

النظافة الشخصية من فرشاه معجون لنظافة أسنانه.