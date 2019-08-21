سقوط أحد تجار المخدرات وبحوزته بندقية ألية بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

نجح ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مركز تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط مسجل شقى خطر احد تجار المخدرات وبحوزته بندقية ألية .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة الكبرى، بتمكن العقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى، والرائد عمر ابو بكر رئيس المباحث، من ضبط "السيد . ا . ا "36 سنة مقيم بقرية نمرة البصل وبحوزته 500 قرص مخدر وبندقية ألية وعدد 15 طلقة من ذات العيار و 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى 4760 جنيه وسلسلة جنزير ذهبية بها دلاية على شكل نفرتيتى و4 خواتم ذهبية وساعة روليكس

وتحرر محضر عن ذلك رقم 32492 جنايات مركز المحلة اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.