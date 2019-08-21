حريق هائل بمخزن أدوات منزلية بالدقهلية يؤدى لانهيار سور العقار

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمخزن أدوات منزلية بناحية قرى الستامونى وتسبب فى انهيار سور من العقار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق داخل مخزن أدوات منزلية بناحية مركز الستاموني.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث المركز وسيارات لاكفاء إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الحريق بمخزن أدوات منزلية اعلى سطح العقار ملك شخص يدعى البحراوى الدموهى.

وتمكن ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق دون خسائر فى الأرواح أو اصابات، وأسفر الحريق عن سقوط سور الدور الثانى علوى أعلى العقار، وتبين أن الخسائر المادية عبارة عن احتراق محتويات المخزن بالكامل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.