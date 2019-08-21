سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حريق هائل بمخزن أدوات منزلية بالدقهلية يؤدى لانهيار سور العقار

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:17 م
حريق هائل بمخزن أدوات منزلية بالدقهلية يؤدى لانهيار سور العقار السيطرة على حريق - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمخزن أدوات منزلية بناحية قرى الستامونى وتسبب فى انهيار سور من العقار.

 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق داخل مخزن أدوات منزلية بناحية مركز الستاموني.

 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث المركز وسيارات لاكفاء إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الحريق بمخزن أدوات منزلية اعلى سطح العقار ملك شخص يدعى البحراوى الدموهى.

 

وتمكن ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق دون خسائر فى الأرواح أو اصابات، وأسفر الحريق عن سقوط سور الدور الثانى علوى أعلى العقار، وتبين أن الخسائر المادية عبارة عن احتراق محتويات المخزن بالكامل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز بلقاس

حريق مخزن أدوات منزلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة