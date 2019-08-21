حجز صاحب معرض سيارات وآخر بتهمة حيازة سيارة مسروقة فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحجز صاحب معرض وآخر بحوزتهما سيارة مسروقة، وذلك على ذمة تحريات المباحث.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة حلوان، قيام كلٍ من صاحب معرض سيارات كائن بدائرة القسم "مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتين"- شريك بذات المعرض "مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد"، بحيازة سيارة مُبلغ بسرقتها داخل المعرض ملكهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة بنى سويف، وأضافا بتحصلهما عليها عن طريق أحد الأشخاص "محدد- جارى تقنين الإجراءات لضبطه" عقب قيامه بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد التصرف فيها بالبيع .

وتم بإرشادهما ضبط السيارة عقب بيعها لأحد الأشخاص دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، والذى نفى علمه بكون السيارة مبلغ بسرقتها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما والهارب بالسرقة.