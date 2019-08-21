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حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:25 م
حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا مسجون - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المحبوسون بالقضية، كلا من مصطفي الحناوي، وأحمد عميش، وعامر إسماعيل، والشحات البياني، وعادل فوزي، ووليد حربي.

وجهت النيابة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


حبس 6 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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