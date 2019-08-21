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حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بسرقة شركة بشبرا الخيمة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:52 م
حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بسرقة شركة بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى مدير نياية قسم ثان شبرا الخيمة، حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من شركة بشبرا وهو يرتدى النقاب، كما وجه النيابة العامة للمتهم تهمه التزوير. 

تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".
 
بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط "محاسب بالشركة المُشار إليها" وعُثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 265 ألف جنيه- خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.
 
وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى "النقاب" للتخفى لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وسرق المبلغ المالى المضبوط بحوزته.
 
وأوضح بوجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريباً.
 
وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بأن صاحب الشركة أعده، واستخدمه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.
 
وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافياً علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم؛ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
 

 


القليوبية

نيابة قسم ثان شبرا الخيمة

مدير أمن القليوبية

سرقه شركه

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