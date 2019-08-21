تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

أطلق مركز المعلومات الدوائية تحذيرات من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلى وهو ما يستلزم ضرورة الحرص .

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات تناول المكملات الغذائية وفقا لبيانات مركز المعلومات الدوائية.

1- تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب أو الصيدلى.

2- لاينصح باستخدام البدائل دون استشارة الطبيب أو الصيدلى.

3- يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن مثل الفاكهة والخضروات.

4- وبعض المواد الغذائية ومعرفة الكميات المسموح بها يوميا معع استشارة الطبيب أو الصيدلى.

5- نقص الفيتامينات والمعادن يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية.