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تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:30 ص
تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات الادويه
كتب وليد عبد السلام

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أطلق مركز المعلومات الدوائية تحذيرات من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلى وهو ما يستلزم ضرورة الحرص .
 
 "اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات تناول المكملات الغذائية وفقا لبيانات مركز المعلومات الدوائية.
 
1- تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب أو الصيدلى.
2- لاينصح باستخدام البدائل دون استشارة الطبيب أو الصيدلى.
3- يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن مثل الفاكهة والخضروات.
4- وبعض المواد الغذائية ومعرفة الكميات المسموح بها يوميا معع استشارة الطبيب أو الصيدلى.
5- نقص الفيتامينات والمعادن يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

المكملات الغذائية

الطبيب

الصيدلى

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