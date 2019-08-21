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بومبيو: أمريكا ستتحرك إذا سلمت الناقلة الإيرانية النفط إلى سوريا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:19 ص
بومبيو: أمريكا ستتحرك إذا سلمت الناقلة الإيرانية النفط إلى سوريا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا فى انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال بومبيو للصحفيين "أوضحنا أن أى أحد يلمسها، أى أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة". وأضاف "إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك".

وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس آب. وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الثلاثاء أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.

 

 

 

 


أمريكا

مايك بومبيو

سوريا

ناقلة النفط الإيرانية

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