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بوتين: بإمكان أمريكا نشر صاروخ كروز جديد في أوروبا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:14 م
بوتين: بإمكان أمريكا نشر صاروخ كروز جديد في أوروبا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة في وضع الآن يمكنها من نشر صاروخ كروز برى جديد في رومانيا وبولندا وهو سيناريو اعتبره تهديدا ستحتاج موسكو للرد عليه.

وقال بوتين، في كلمة أثناء زيارة إلى هلسنكي، إن واشنطن قد تتمكن الآن من استخدام أنظمة الإطلاق الحالية في رومانيا وبولندا لإطلاق الصاروخ الجديد مما يعني أنها يمكن أن تنشره بسهولة وسرعة إذا اختارت ذلك.

وقال "يمكن تنفيذ عمليات إطلاق هذا الصاروخ من أنظمة (الإطلاق) الموجودة بالفعل في رومانيا وبولندا. كل ما عليك فعله هو تغيير البرنامج. ولا أعتقد أن شركاءنا الأمريكيين سيبلغون الاتحاد الأوروبي بهذا. ينطوي ذلك على تهديدات جديدة ينبغي أن نرد عليها".

وكانت معاهدة القوى النووي لتمنع إجراء الاختبار، إذ كانت تفرض حظرا على الصواريخ التي تُطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يحد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية في غضون مهلة قصيرة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ليست لديها خطط وشيكة لنشر صواريخ جديدة تنطلق من البر في أوروبا.


صاروخ كروز

روسيا

امريكا

ترامب

فنلندا

الرئيس الروسى

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