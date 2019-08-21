النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل مقاول أمام جامعة القاهرة، بسبب خصومة ثأرية بين الضحية والمتهمين، للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تتبعا المجنى عليه بسيارة ملاكى كانا يستقلانها، وأطلقا عليه النيران أمام جامعة القاهرة، وفروا هاربين.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين فور ارتكاب الجريمة لاذا بالفرار إلى القرية التى يقيمان بها بمحافظة قنا، حيث فرا إلى منطقة جبلية للهروب من قبضة الأمن.

وقال المصدر إن كاميرات المراقبة رصدت المتهمين أثناء ارتكابهما الجريمة، حيث تتبعا المجنى عليه، أثناء استقلاله سيارته، وأطلقا النار عليه، أمام جامعة القاهرة، دائرة قسم شرطة الجيزة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتي المجني عليه والمتهمين، سقط إثرها عدد من الضحايا، الدافع وراء ارتكاب الجريمة.