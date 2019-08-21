سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: استكمال إجراءات بدء التشغيل التجريبى لخط الربط مع السودان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:00 ص
الكهرباء: استكمال إجراءات بدء التشغيل التجريبى لخط الربط مع السودان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى الآن استكمال الخطوات الإجرائية والتنسيقية الخاصة بأعمال بدء التشغيل التجريبى لخط الربط مع السودان.

وأوضح حمزة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لخط الربط الكهربائى مع السودان بنهاية العام الجارى، بجهد 220 كيلو فولت، على أن يبدأ التشغيل التجريبى لتبادل حوالى 50 إلى 60 ميجاوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد خلال مشاركته في جلسة محاكاة الدولة ، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية، أن احتياطي مصر من الكهرباء بلغ حاليا ما يتجاوز 20%، يمكن تصديره إلى دول الجوار.

وتعمل وزارة الكهرباء على مشروعات الربط الكهربائي بين دول الجوار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لما لهذه المشروعات من أهمية كبرى، حيث إنها تجعل من مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية.


الربط الكهربائى مع السودان

مشروعات الربط الكهربائى

الكهرباء

وزاره الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الطاقة الشمسية مستقبل ترشيد استهلاك الكهرباء بالأقصر.. المحافظة تشغل محطات متكاملة بمبنى المحافظة والمكتبة العامة وقاعة المؤتمرات لخدمة المناطق المحيطة.. ومشروع لدعم عشرات المنازل بالقرى المحرومة

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:00 م

تعمل بالكهرباء.. 13 معلومة عن مشروع الحافلات السريعة المخطط تنفيذه بالقاهرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:30 ص

كل ما تريد معرفته عن الطاقة الشمسية ومحطاتها بالأقصر لترشيد استهلاك الكهرباء

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 07:13 ص

الكهرباء: 29 ألف و 500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 09:55 ص

نقل محول كهرباء مقام في ملكية خاصة وتشكيل لجنة لنقل مزرعة دواجن بالدقهلية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

بعد قرار المحافظ.. تعرف على اشتراطات البناء فى 18 قرية بالجيزة

بعد قرار المحافظ.. تعرف على اشتراطات البناء فى 18 قرية بالجيزة

"اتصالات البرلمان" تخاطب الداخلية للتصدى لصفحات "الأدوية المغشوشة"

"اتصالات البرلمان" تخاطب الداخلية للتصدى لصفحات "الأدوية المغشوشة"

فيديو.. لحظة فرار إسرائيلى يتزعم شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

فيديو.. لحظة فرار إسرائيلى يتزعم شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

احذر.. السيجارة الإلكترونية تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية

احذر.. السيجارة الإلكترونية تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب وكيفية سدادها

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب وكيفية سدادها

"احمى تراث بلدك".. مكافأة لمن يرشد عن جرائم الاعتداء على الآثار

"احمى تراث بلدك".. مكافأة لمن يرشد عن جرائم الاعتداء على الآثار

فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة