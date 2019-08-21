الكهرباء: استكمال إجراءات بدء التشغيل التجريبى لخط الربط مع السودان

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى الآن استكمال الخطوات الإجرائية والتنسيقية الخاصة بأعمال بدء التشغيل التجريبى لخط الربط مع السودان.

وأوضح حمزة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لخط الربط الكهربائى مع السودان بنهاية العام الجارى، بجهد 220 كيلو فولت، على أن يبدأ التشغيل التجريبى لتبادل حوالى 50 إلى 60 ميجاوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد خلال مشاركته في جلسة محاكاة الدولة ، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية، أن احتياطي مصر من الكهرباء بلغ حاليا ما يتجاوز 20%، يمكن تصديره إلى دول الجوار.

وتعمل وزارة الكهرباء على مشروعات الربط الكهربائي بين دول الجوار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لما لهذه المشروعات من أهمية كبرى، حيث إنها تجعل من مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية.