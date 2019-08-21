القبض على تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة في الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد مازن نجا رئيس المباحث والقوة المرافقة له من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة مكون من " م ز ا د " وشهرته زين العابدين 22 سنة سائق توك توك ومقيم دسوق ، " س ا ح خ " 24 سنة عاطل ومقيم دسوق ، وبحوزتهم فرش حشيش ، سلاح ناري طبنجة ، توك توك ، 2 هاتف محمول

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار في المواد المخدرة ، وتم تحرير محضر واخطار النيابة التحقيق .