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القبض على تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة في الغربية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:12 ص
القبض على تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة في الغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية ، القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد مازن نجا رئيس المباحث والقوة المرافقة له من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة مكون من " م ز ا د " وشهرته زين العابدين 22 سنة سائق توك توك ومقيم دسوق ،  " س ا ح خ " 24 سنة عاطل ومقيم دسوق ، وبحوزتهم فرش حشيش ، سلاح ناري طبنجة ، توك توك ، 2 هاتف محمول 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار في المواد المخدرة ، وتم تحرير محضر واخطار النيابة التحقيق .
 
 
 
 

 


مباحث الغربية

مركز شرطة بسيون

تشكيل عصابي

مواد مخدرة

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